Кировчанка за два дня до нового года выпила очиститель и умерла
Пенсионерка скончалась в больнице
Женщина поступила с острым отравлением лекарствами и очистителем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
За пару дней до Нового года кировчанка выпила чистящее средство и умерла. «Комсомолке» об этом сообщил личный источник.
27 декабря в Нововятской больнице скончалась 68-летняя женщина. Поступила она с острым отравлением лекарственными препаратами и чистящим средством. Как ни боролись медики за ее жизнь, спасти пенсионерку не удалось. Женщина умерла практически на руках у врачей.
В пресс-службе регионального УМВД России подтвердили этот случай. Однако пока достоверно не известно, была это попытка самоубийства или же роковая ошибка.
ИСТОЧНИК KP.RU