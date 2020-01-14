Кировчанка за два дня до нового года выпила очиститель и умерла

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:36:56+03:00

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За пару дней до Нового года кировчанка выпила чистящее средство и умерла. «Комсомолке» об этом сообщил личный источник.

27 декабря в Нововятской больнице скончалась 68-летняя женщина. Поступила она с острым отравлением лекарственными препаратами и чистящим средством. Как ни боролись медики за ее жизнь, спасти пенсионерку не удалось. Женщина умерла практически на руках у врачей.

В пресс-службе регионального УМВД России подтвердили этот случай. Однако пока достоверно не известно, была это попытка самоубийства или же роковая ошибка.

ИСТОЧНИК KP.RU