Вор-романтик похитил у девушки «сердце»
В конце прошлого года, полиция задержала 31-летнего мужчину. Как стало известно «Комсомолке», почти два года назад он обокрал главного организатора конкурса «Мисс и Мистер старшеклассники».
26 февраля 2018 года, ранее не судимый молодой человек залез в квартиру потерпевшей с помощью похищенных ключей. Там он стащил ценное ювелирное украшение - подвеску в форме сердца. Ущерб девушке составил 150 тысяч рублей.
На поиски вора потребовалось продолжительное время. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ: «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы, крупный штраф и возмещение ущерба потерпевшей.
ИСТОЧНИК KP.RU