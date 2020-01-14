2020-01-14T17:43:28+03:00
Происшествия

Вор-романтик похитил у девушки «сердце»

Ущерб от потери ювелирного изделия 150 тысяч рублей
Александр МАКАРОВ
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За кражу подвески вору грозит до шести лет лишения свободы. Фото: pixabay.comЗа кражу подвески вору грозит до шести лет лишения свободы. Фото: pixabay.com
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В конце прошлого года, полиция задержала 31-летнего мужчину. Как стало известно «Комсомолке», почти два года назад он обокрал главного организатора конкурса «Мисс и Мистер старшеклассники».

26 февраля 2018 года, ранее не судимый молодой человек залез в квартиру потерпевшей с помощью похищенных ключей. Там он стащил ценное ювелирное украшение - подвеску в форме сердца. Ущерб девушке составил 150 тысяч рублей.

На поиски вора потребовалось продолжительное время. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ: «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы, крупный штраф и возмещение ущерба потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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