Как преодолеть усталость и депрессию

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:20:57+03:00

Ученые доказали, что достаточно снизить на 2% содержание воды в организме, как умственные и физические показатели человека падают на 20%

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Польза воды для организма человека настолько велика, что ее невозможно переоценить. Важнее только кислород. Без него жизнь невозможна вообще, без воды человек сможет прожить лишь 3-4 дня, а вот без еды можно протянуть почти 3 месяца. Поэтому к воде нужно относиться очень бережно.

Она доставляет к клеткам питательные вещества, витамины и микроэлементы, участвует в процессах дыхания и терморегуляции. Кроме того, ученые доказали, что достаточно снизить на 2% содержание воды в организме, как умственные и физические показатели человека падают на 20%. Именно поэтому рекомендуется потреблять 1,5-2 литра воды в сутки. Этот показатель должен подбираться индивидуально в зависимости от веса, времени года, активности человека. Но люди не пьют достаточное количество воды или заменяют ее различными напитками. А мозг подает сигнал, который ошибочно воспринимается как голод. Таким образом, обильное питье является основой простой и популярной сейчас диеты. Главное пить равномерно в течение дня, и только чистую воду.

Почему именно вода?

Вода - жидкость, без которой работа организма в принципе невозможна. Она необходима для функционирования всех органов, в том числе и головного мозга. Если человеку не хватает всего 500 мл воды, в его крови значительно повышается уровень гормона стресса – кортизола. Кроме того, возрастает нагрузка на организм, человек плохо себя чувствует, быстро утомляется, постоянно испытывает дискомфорт. Если же в организме достаточно жидкости, стресс вынужден отступить.

Всего пара стаканов чистой воды может помочь преодолеть усталость и депрессию. Вода сможет снизить и риск сердечных приступов, избавит от отеков и повысит давление. Еще более полезна вода для любителей кофе, чая и спиртных напитков, которые стимулируют работу почек, что в свою очередь приводит к обезвоживанию.

Не жалейте времени на лишний стаканчик прохладной воды. Приучив себя выпивать норму, вы начнете замечать за собой отличные изменения. Стресс – состояние не из приятных. Пейте воду как можно чаще.

ВАЖНО

Питьевая вода «Бобинская», в соответствии с новыми правилами, задекларирована на соответствие ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ТС 022/2011, имеется лицензия на пользование недрами, ТУ, рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU