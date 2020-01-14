В Кировском драматическом театре представят спектакль по пьесе Островского

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:41:35+03:00

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Молодой чиновник Мишенька Бальзаминов — неисправимый романтик, добрый, наивный мечтательный, простодушный словно дитя. Окружающие воспринимают его как недалекого и даже глуповатого человека. Но выживать в насквозь прагматичном мещанском мире, как-то обустраивать свою непутевую жизнь приходится и ему. Хочется ведь не просто выживать, а жить в достатке, долго и счастливо. Эквивалентом счастья всегда считаются деньги — чем больше их в кошельке, тем больше это самое счастье. А Мишенька очень хочет быть счастливым, удачливым и преуспевающим человеком. Этой нехитрой идее посвящена вся его жизнь, все его разговоры, мечты и даже сны. Да вот только где же раздобыть столько денег, чтобы на счастливую и безбедную жизнь хватило?

Выход, пожалуй, есть — следует выгодно жениться на богатой невесте с хорошим приданным. Бальзаминов высказывает идею об окончательном разрешении имущественного вопроса несколько утопически, в духе помещика Манилова, персонажа гоголевских «Мертвых душ», известного своим неумеренным прожектерством: «Если б я был царь, я бы издал такой закон, чтоб богатый женился на бедной, а бедный – на богатой; а кто не послушается, тому смертная казнь». Но Мишенька, к сожалению, не царь и весь мир облагодетельствовать не может. Проще бы начать с себя самого, но как наивному мечтателю подступиться к сугубо практической задаче? За дело обустройства безбедной жизни и семейного счастья берется матушка нашего героя, которая призывает опытную сваху… и мечты сбываются. «За чем пойдешь — то и найдешь», - говорят в народе. Обретет ли фантазер и мечтатель из Замоскворечья богатство и счастье? Ответ на этот вопрос кировские театралы узнают 17 января, посетив спектакль Кировского областного драматического театра «Женитьба Бальзаминова».

Где: Кировский областной драматический театр

Когда: 17 января, 18.00

Стоимость билета: 250-400 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU