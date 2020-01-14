В центре зимних видов спорта «Перекоп» нарушали пожарную безопасность

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:33:09+03:00

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Кирово-Чепецкая городская прокуратора проверила КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп». Обнаружились нарушения закона о пожарной безопасности.

Как сообщили в областной прокураторе, на территории спортивного центра есть блок-контейнеры. Они предназначены для спортсменов и тренеров. Но качество внутренней отделки не соответствует требованиям. Прокуратора обнаружила, что применялись пожароопасные материалы. Кроме того, в них нет автоматической пожарной сигнализации и датчиков дыма и огня.

Ранее руководству центра уже вносили представление об этом, но никаких мер предпринято не было. Городской прокурор Кирова-Чепецка направил иск, с требованием обязать спортивный центр устранить нарушения. Суд его удовлетворил и теперь «Перекопу» необходимо привести свои помещения в нормативное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU