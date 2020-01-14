2020-01-14T14:41:28+03:00
Звезды

Антиутопия Пелевина на сцене кировского ТЮЗа

Кировчан приглашают на спектакль «Затворник и Шестипалый»
Максим ЗАВАЛКО
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В интерпретации кировского режиссера пелевинский сюжет приобрел буддийские мотивы. Фото: ekvus-kirov.ruВ интерпретации кировского режиссера пелевинский сюжет приобрел буддийские мотивы. Фото: ekvus-kirov.ru
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Идея представить отношения людей и сложную жизнь социума в аллегорической форме, спроецировав их на мир животных, растений или птиц, не столь уж и нова. Все мы хорошо знаем басни Крылова и Лафонтена, сатирические истории о французском Рейнеке-лисе, антиутопию Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

Во все времена аллегория была лучшим (а порой и сравнительно безопасным) способом показать мир, в котором почти все как у нас, только более обостренно. Общество, где есть иерархическая вертикаль, которая выстраивается по степени приближенности к свету, теплу и кормушке, где есть элита, обычные граждане, аутсайдеры и изгои, знакомая картина, не правда ли? А если кому-то довелось родиться не таким как все, то его запросто вытеснят на социальную обочину. Для порядка, чтобы не отсвечивал. Но встречаются и такие странные личности «не от мира сего», которые сознательно выбирают путь отшельника, в надежде постичь истину и божественную суть мироздания, понять, в чем смысл жизни, что бывает после смерти, что есть свобода и любовь.

Повесть Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый» была опубликована в странное межвременье: на дворе стоял 1990 год и до распада СССР оставалось уже совсем немного. Этот текст, не потерявший своей актуальности за три десятка лет, в разное время определяли как притчу, фантастику, классическую антиутопию. И действительно, мир птицефабрики имени Луначарского в пелевинском «Затворнике и Шестипалом» чем-то напоминает декорации вышеупомянутой оруэлловской «Зверофермы», воздвигнутой на приусадебном участке английского фермера Джонса. Правда, советская птицефабрика в постановке кировского режиссера Егора Чернышова пережила некоторое перерождение и перевоплотилась где-то на буддийском Востоке. Спектакль о «переполохе в курятнике», попытке к бегству, взрослении и расставании с иллюзиями, стал театральной сенсацией в декабре прошедшего года, был горячо принят зрителями и прошел при полном аншлаге. В очередной раз «Затворник и Шестипалый» будет показан кировчанам и гостям города в эту пятницу, 17 января. Ведь цыплят, вопреки старинной русской пословице, можно считать не только по осени.

Где: Театр на Спасской

Когда: 17 января, 18.00

Стоимость билета: 400 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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