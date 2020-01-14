Страшная авария на объездной: есть погибший

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:05:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 14 января, на 16 километре южного обхода Кирова произошло тройное ДТП. На объездной дороге недалеко от Радужного столкнулись автомобили «Лада Приора», Chevrolet Tahoe и Mitsubishi Outlander.

По данным ГИБДД Кировской области, авария произошла на «встречке». В результате происшествия водитель отечественной легковушки погиб на месте. Водители иномарок и пассажир внедорожника «Тахо» получили травмы.

В соцсетях пишут, что сразу после аварии образовалась пробка. Машины в сторону города объезжают по встречной полосе. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы выясняют причины происшествия.

На месте образовалась пробка. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

ИСТОЧНИК KP.RU