2020-01-14T13:05:59+03:00
Происшествия

Страшная авария на объездной: есть погибший

Три человека получили различные травмы
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
ДТП случилось на «встречке», обстоятельства уточняются. Фото:vk.com/gibdd43ДТП случилось на «встречке», обстоятельства уточняются. Фото:vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 14 января, на 16 километре южного обхода Кирова произошло тройное ДТП. На объездной дороге недалеко от Радужного столкнулись автомобили «Лада Приора», Chevrolet Tahoe и Mitsubishi Outlander.

По данным ГИБДД Кировской области, авария произошла на «встречке». В результате происшествия водитель отечественной легковушки погиб на месте. Водители иномарок и пассажир внедорожника «Тахо» получили травмы.

В соцсетях пишут, что сразу после аварии образовалась пробка. Машины в сторону города объезжают по встречной полосе. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы выясняют причины происшествия.

На месте образовалась пробка. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

На месте образовалась пробка. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24