Суд над Пленкиной: прокурор считает, что убийство с особой жестокостью полностью доказано

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:26:34+03:00

Обвинение требует наказать подсудимую на 13 лет и три месяца лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 января, в областном суде прошло очередное заседание по делу Пленкиной. Корреспондент «Комсомолки» из зала суда сообщила, что слушаются прения сторон. Прокурор зачитала пункты обвинения.

Пленкина не единожды оставляла ребенка одного в антисанитарных условиях. Смерть 3-летней девочки наступила из-за того, что подсудимая оставила ее практически без еды и воды на целую неделю. Убийство с особой жестокостью обвинение считает полностью доказанным. Прокурор требует максимального наказания с учетом всех обстоятельств - 13 лет и три месяца колонии общего режима.

После обвинения выступила защита. По словам адвоката, у подсудимой не было прямого умысла убивать свою дочь. Защита считает, что ребенок Пленкиной был желанным, и она любила девочку. Также, адвокат напирает на отсутствие жизненного опыта и молодой возраст. И считает, что необходимо переквалифицировать обвинение на статью 109 часть 1 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности» и статью 125: «Оставление в опасности».

Пленкина, когда ей дали последнее слово, расплакалась. Она сказала, что «не желала смерти дочери, очень любила ее и не испытывала неприязни». Подсудимая раскаивается в содеянном и косвенно признает вину.

Заседание закончилось, оглашение приговора по делу Пленкиной назначено на 17 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU