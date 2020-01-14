Сбой в программном обеспечении электронной оплаты проезда встревожил кировчан

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:33:31+03:00

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На днях кировские соцсети были переполнены отзывами встревоженных горожан. Многим, при оплате проезда в общественном транспорте банковской картой, приходило несколько списаний подряд. Например, в группе «Злой Кировчанин» один из жителей публикует скриншот из мобильного приложения и пишет «Вот так вот на автобусе покатался, заплатил один раз, а сняли ещё 9. Просто супер».

В ООО «Электронный проездной» пояснили: из-за сбоя в программном обеспечении оплата проезда не списывалась с 10 января. А вчера, 13 января, все операции были обработаны и деньги за все поездки с банковских карт пассажиров вычли одновременно.

Также, организация просит жителей города не беспокоится при позднем получении СМС-сообщения о списании. Фактически, оплата проезда выполняется уже после поездки. Это происходит из-за поздней обработки операций. Детальную историю оплаты можно посмотреть на сайте ООО «Электронный проездной». По дополнительным вопросам кировчане могут позвонить в Претензионный центр по номеру 8 (8332) 485-999.

ИСТОЧНИК KP.RU