Двух лосей спасли из ледяного плена в Кировской области

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:23:36+03:00

Животные чуть не погибли в Оричевском и Советском районах

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В первом случае лосенок оказался в беде около п. Суводь Оричевского района. Он застрял между льдин и не мог выбраться. На помощь животному пришел житель поселка Александр Корякин, который вытащил животное с помощью веревок.

Второй случай произошел в Советском районе. Там нашли истощенного лося, который несколько суток пролежал на льду озера. Его спасение организовал государственный инспектор по охране диких животных Центра охраны и использования животного мира Кировской области Леонид Албахтин. Спасать лося отправились егеря районного общества охотников и рыболовов и добровольцы.

Как пояснили в министерстве лесного хозяйства, лось собирался перейти озеро и вышел на лед. Но крутые берега, на которых образовались наледи, не позволили животному выбраться обратно. Лося пытались вытащить на берег более 3 часов. Когда, наконец, это удалось, животное под наблюдением специалистов долго приходило в себя. Затем лось смог самостоятельно отправиться в путь.

Минлесхоз Кировской области напоминает, что в соответствии с установленными правилами охоты добыча животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, в условиях стихийного бедствия, спасающихся от пожара и наводнения, бури, засухи, бескормицы, а также гололеда запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU