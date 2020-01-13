В Нововятске временно закроют железнодорожный переезд

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:15:53+03:00

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Как сообщили в пресс-службе кировского отделения ГЖД, завтра, 14 января, временно ограничат движение машин через нововятский переезд. Он будет закрыт с 13.00 до 16.30 из-за ремонтных работ на перегоне Поздино - Полой. Объехать зону работ кировчане смогут через микрорайон Радужный.

Что касается общественного транспорта, то у ЦДС и ООО «Автохозяйство» на этот счет пока нет информации. Возможно, проезд будет организован по старой схеме. Летом, во время капитального ремонта переезда, пассажиры переходили на другую сторону железной дороги пешком. Там их подбирал другой автобус и отвозил до пункта назначения.

ВАЖНО

Горьковская железная дорога просит автомобилистов и жителей города учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Машины экстренных служб будут пропускаться в оперативном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU