2020-01-13T18:02:56+03:00
Общество

В Кирове нашли магазин, нелегально продававший «снюс»

Полиция проверяет все точки города, где может идти незаконная торговля
Анастасия РОМАНОВА
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На днях нашли еще один нелегально торгующий магазин. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рфНа днях нашли еще один нелегально торгующий магазин. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф
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В Кирове нелегально торговали «снюсом». Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

По всей области проходит проверка на предмет незаконной торговли этой смесью. На данный момент полиция совместно с региональным отделением Роспотребнадзора проверила уже 403 точки. Недавно нашелся нарушитель - в одном из магазинов в юго-западном районе города незаконно торговали «снюсом». Соответствующих документов у работников магазина не оказалось.

Товар в количестве четырех штук изъяли полицейские. Теперь нарушителями займется Роспотребнадзор. Работникам магазина грозит привлечение к административной ответственности. Саму же смесь проверят на возможную опасность для здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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