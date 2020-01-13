В Кирове нашли магазин, нелегально продававший «снюс»
В Кирове нелегально торговали «снюсом». Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.
По всей области проходит проверка на предмет незаконной торговли этой смесью. На данный момент полиция совместно с региональным отделением Роспотребнадзора проверила уже 403 точки. Недавно нашелся нарушитель - в одном из магазинов в юго-западном районе города незаконно торговали «снюсом». Соответствующих документов у работников магазина не оказалось.
Товар в количестве четырех штук изъяли полицейские. Теперь нарушителями займется Роспотребнадзор. Работникам магазина грозит привлечение к административной ответственности. Саму же смесь проверят на возможную опасность для здоровья людей.
ИСТОЧНИК KP.RU