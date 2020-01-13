Кировчанин в пылу пьяной ссоры убил своего сына
Пенсионер из Кирова зарезал своего сына. Об этом сообщает областной Следственный комитет.
11 января в селе Бахта пьяная ссора закончилась трагедией. Отец с сыном вместе распивали алкоголь. Спиртное подогрело личную неприязнь родственников друг к другу, и в какой-то момент они начали выяснять отношения. В пылу ссоры 71-летний кировчанин, схватив нож, ударил им своего сына. 44-летний мужчина скончался на месте.
Пенсионера уже задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Сейчас расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU