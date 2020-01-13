Кировским католикам запретили проводить службы в Александровском костеле

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:57:12+03:00

Теперь их туда не пускают даже за деньги

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Католический приход лишили возможности использовать для богослужений здание Александровского костела. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Кирове рассказал юрист Ян Чеботарев, защищающий права католиков в суде.

По его словам, проблемы начались после того, как наш город посетил посол Ватикана в России Челестино Мильоре. Он разговаривал с губернатором региона о передаче католическому приходу здания для проведения религиозных обрядов. Но Игорь Васильев заявил, что костел - это объект культурного наследия и решение будет приниматься в рамках закона.

- Если раньше приход имел возможность за деньги, не регулярно, но осуществлять какие-то службы в здании костела, то в настоящий момент полностью запрещены любые службы, - рассказывает Ян Чеботарев. - Предлагали подписать кабальный договор, по которому католики смогли бы несколько раз в год пользоваться этим зданием. Но взамен мы должны отказаться от притязаний в арбитражном суде.

Юрист подчеркнул, что на этот шаг католики не пойдут. Они планируют добиваться передачи им здания во всевозможных инстанциях. Свое право на костел приход обосновывает законом от 2010 года, согласно которому религиозные организации могут вернуть имущество, принадлежащее им до революции.

В 1903 году католики Вятки, ядро которых составляли ссыльные поляки, за свои деньги построили храм. После революции, в 1922 году церковные ценности были реквизированы, а костел работал до 1933 года. Здание передали зооветинституту, а в 90-х оно стало концертным залом.

ИСТОЧНИК KP.RU