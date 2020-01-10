2020-01-10T17:17:01+03:00
Общество

В Кировской области пропал мальчик-сирота

Воспитанника школы-интерната ищут с 26 декабря прошлого года
Анастасия РОМАНОВА
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Пропавшего мальчика ищут больше двух недель. Фото: СУ СКР по Кировской области, vk.com/ornkirovПропавшего мальчика ищут больше двух недель. Фото: СУ СКР по Кировской области, vk.com/ornkirov
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В Кировской области больше двух недель разыскивают пятнадцатилетнего мальчика. Михаил Хмарский сбежал из Бурмакинской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 26 декабря 2019 года около 18 часов. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Сейчас проводится проверка по факту побега. Полиция, следователи и волонтеры совместно ищут мальчика и устанавливают причины и обстоятельства его пропажи.

Приметы пропавшего сообщают ОРН «Первый» и областной Следственный комитет. Михаилу на вид 15 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения. Волосы и глаза черные. На момент ухода был одет в черную куртку с синими вставками, темные брюки и темно-синие кроссовки.

Любую информацию о пропавшем просьба сообщать по телефонам: 8(800)350-76-25 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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