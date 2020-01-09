2020-01-09T16:52:09+03:00
Происшествия

Кировчанка зарезала своего сожителя в первое утро нового года

1 января стало последним днем в жизни 34-летнего мужчины
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанке грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы. Фото: pixabay.comКировчанке грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы. Фото: pixabay.com
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Пьяная кировчанка убила своего сожителя в первый день нового года. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

1 января двое горожан, 40-летняя женщина и ее 34-летний сожитель, как и все, отмечали Новый год. Праздновать начали рано - в 11 часов утра. В какой-то момент под влиянием выпитого спиртного сожители разругались. Женщина в запале ссоры, схватив нож, ударила им мужчину в грудь. Рана оказалась смертельной. Пострадавший скончался на месте.

Виновницу задержали и поместили под стражу. Вину свою она признала. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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