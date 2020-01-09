Моя милиция меня бережет, даже будучи полицией: как стерегли покой кировчан в праздники

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:17:38+03:00

В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы полиции в новогодние каникулы. Фото: 43.мвд.рф

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Милиция давно превратилась в полицию, но беречь нас не перестала. О принятых мерах по сохранению спокойствия кировчан в новогодние каникулы рассказали в региональном УВМД России.

Как сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка Ходырев Александр Викторович, в области провели ряд оперативно-профилактических мер и подготовку к охране спокойствия жителей и гостей в праздничные дни.

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года по области организовали 633 охранных мероприятия. ЧП и массовых нарушений полиция не допустила. В общем было задействовано около двух тысяч сотрудников ОВД, 600 дружинников, 50 казаков и 50 других частных охранных предприятий.

Александр Ходырев привел в пример случай, произошедший в первый день нового года. Так, 1 января около шести часов утра в здании автовокзала был совершен грабеж: кто-то похитил средства, собранные на пожертвования. Сотрудники ППС оперативно задержали 54-летнего гражданина, который и украл деньги. Сейчас по этому поводу возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Вечный бич новогодней ночи - разрушение праздничных украшений - в этот раз обошел кировчан стороной. Все убранство Театральной площади осталось в целости и сохранности.

- Это заслуга всех жителей и администрации города Кирова, - прокомментировал начальник отдела организации охраны общественного порядка.

Не пострадала главная городская площадь и от буйных пьяниц. По словам Александра Ходырева, с Театралки в новогоднюю ночь забрали в полицию всего троих особо неадекватных человек. Не было на ней очень пьяных лиц и во все остальные праздничные дни.

- Сознание людей все-таки меняется, - отметил в завершение Александр Ходырев. - В праздники стали совершать меньше правонарушений и не тревожить общественный покой.

Также привели общую статистику преступлений, совершенных с 1 по 8 января наступившего года. Всего за праздничную неделю зафиксировали 230 преступлений. Среди них отметили:

- 11 грабежей, 10 из них уже раскрыто;

- 22 случая мошенничества;

- 4 убийства, которыми сейчас занимается областной Следком;

- 6 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, произошедших в квартирах;

- 81 кража;

- 4 угона.

Случаев разбоя за праздники не произошло. Большая часть преступлений, а именно 181 случай, уже раскрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU