Кировчанин готовится принять участие в конкурсе «Британия ищет таланты»
Кировчанин Георгий Сырчин планирует побывать в Англии, чтобы принять участие в конкурсе «Британия ищет таланты». Мужчина в 77 лет может сесть на шпагат, жонглирует шариками и поднимает штангу.
Как рассказал горожанин журналистам ГТРК «Вятка», мужчина уже участвовал в программе «Минута славы». Теперь житель планирует попробовать свои силы за границей.
Также сообщается, что Георгий Сырчин занимается легкой атлетикой с 10 лет. Он окончил спортфак кировского педагогического института. Всю жизнь работал учителем физкультуры в селе Русском. Чтобы сохранить хорошую физическую форму, мужчина придерживается здорового питания и постоянно тренируется.
ИСТОЧНИК KP.RU