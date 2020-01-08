Кировчанин готовится принять участие в конкурсе «Британия ищет таланты»

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:32:21+03:00

Мужчина в 77 лет садится на шпагат и поднимает штангу

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Кировчанин Георгий Сырчин планирует побывать в Англии, чтобы принять участие в конкурсе «Британия ищет таланты». Мужчина в 77 лет может сесть на шпагат, жонглирует шариками и поднимает штангу.

Как рассказал горожанин журналистам ГТРК «Вятка», мужчина уже участвовал в программе «Минута славы». Теперь житель планирует попробовать свои силы за границей.

Также сообщается, что Георгий Сырчин занимается легкой атлетикой с 10 лет. Он окончил спортфак кировского педагогического института. Всю жизнь работал учителем физкультуры в селе Русском. Чтобы сохранить хорошую физическую форму, мужчина придерживается здорового питания и постоянно тренируется.

ИСТОЧНИК KP.RU