2020-01-07T18:03:59+03:00
Происшествия

В Нововятске автобус сломался на железнодорожном переезде

К счастью, аварии не произошло, его вовремя откатили с путей
Александр МАКАРОВ
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Заглохший автобус вовремя откатили с путей. Фото: vk.com/novovyatskЗаглохший автобус вовремя откатили с путей. Фото: vk.com/novovyatsk
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Вчера, 6 декабря, в группе «НОВОВЯТСК.РФ» появилась фото с «пазиком», который стоял за шлагбаумом переезда. «Автобус не успел…», пишет автор.

В комментариях нашлись и другие очевидцы события. Оказывается, водитель не пытался «проскочить» на красный сигнал. Его машина сломалась прямо на железнодорожных путях. «Мы ехали в этом автобусе, он заглох на рельсах. Проезжающие мимо автомобили даже не остановились! Женщины толкали сами!», - пишет комментарий свидетельница происшествия.

- Он сломался, когда шлагбаум был еще открыт, - добавляет другая участница обсуждения. - Рядом проезжали машины, но никто не остановился и не вышел помочь. Когда загорелся красный свет, водителю и девушкам-пассажирам пришлось толкать «пазик» с путей. Мужчин рядом не было.

В пресс-службе кировского отделения ГЖД «Комсомолке» подтвердили, что вчера, 6 декабря, в 12.15, автобус маршрута №87 заглох при пересечении железной дороги. В этот день на переезде дежурила опытная сотрудница. Она действовала по инструкции и помогла водителю освободить пути. График движения поездов не был нарушен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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