Паркуетесь в неположенных местах, не жалуйтесь на дороги

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:39:56+03:00

Администрация города настоятельно просит всех автовладельцев не оставлять свои транспортные средства вдоль дорог и на тротуарах. Фото: Валентина РОГАЧЕВА

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Уже с 9 января в Кирове вновь ожидаются сильные снегопады. А значит, скорость движения транспорта - как общественного, так и личных средств передвижения - будет сильно зависеть от того, насколько эффективно сработают дорожные службы.

Учитывая опыт первых дней нового года, когда последствия обильных снегопадов продолжают устранять до сих пор, нужно задуматься о том, что мешает дорожникам своевременно устранять все негативные последствия обильных осадков.

Заметьте, что несмотря на значительное количество техники и специалистов ручного труда на улицах Кирова, на некоторых участках дорожное полотно (и тем более и пешеходные зоны) по-прежнему остаются узкими и заваленными снегом.

Причина в том, что кировчане паркуют автомобили так, что спецтранспорту очень сложно подобраться к краям проезжей части. Результат - не очищенные «карманы» и участки дорог, которые увеличиваются после каждого снегопада.

Еще одна проблема - так называемые «подснежники». Их владельцы оставляют свои автомобили до наступления теплой погоды. А это мешает и уборке улиц, и дорожному движению в целом.

Администрация города настоятельно просит всех автовладельцев не оставлять свои транспортные средства вдоль дорог и на тротуарах, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники. Думаем, что каждый горожанин заинтересован в конечном результате - чистоте улиц Кирова и комфортности проезда по ним.

ИСТОЧНИК KP.RU