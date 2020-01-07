2020-01-07T12:39:56+03:00
Общество

Паркуетесь в неположенных местах, не жалуйтесь на дороги

Кировчан настоятельно просят не оставлять автомобили вдоль дорог
Ольга Маковеева
Поделиться:
Администрация города настоятельно просит всех автовладельцев не оставлять свои транспортные средства вдоль дорог и на тротуарах.Администрация города настоятельно просит всех автовладельцев не оставлять свои транспортные средства вдоль дорог и на тротуарах.Фото: Валентина РОГАЧЕВА
Изменить размер текста:

Уже с 9 января в Кирове вновь ожидаются сильные снегопады. А значит, скорость движения транспорта - как общественного, так и личных средств передвижения - будет сильно зависеть от того, насколько эффективно сработают дорожные службы.

Учитывая опыт первых дней нового года, когда последствия обильных снегопадов продолжают устранять до сих пор, нужно задуматься о том, что мешает дорожникам своевременно устранять все негативные последствия обильных осадков.

Заметьте, что несмотря на значительное количество техники и специалистов ручного труда на улицах Кирова, на некоторых участках дорожное полотно (и тем более и пешеходные зоны) по-прежнему остаются узкими и заваленными снегом.

Причина в том, что кировчане паркуют автомобили так, что спецтранспорту очень сложно подобраться к краям проезжей части. Результат - не очищенные «карманы» и участки дорог, которые увеличиваются после каждого снегопада.

Еще одна проблема - так называемые «подснежники». Их владельцы оставляют свои автомобили до наступления теплой погоды. А это мешает и уборке улиц, и дорожному движению в целом.

Администрация города настоятельно просит всех автовладельцев не оставлять свои транспортные средства вдоль дорог и на тротуарах, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники. Думаем, что каждый горожанин заинтересован в конечном результате - чистоте улиц Кирова и комфортности проезда по ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нововятске автобус сломался на железнодорожном переезде
В Кировской области Россельхознадзор оштрафовал предприятия почти на 8 млн рублей
В Кировской области на ремонте дорог используют новые материалы
Для жительницы Кировской области 9999 рублей снова оказались «лишними»
В Кировской области больше недели разыскивают 22-летнего парня
Куда спешим, господа: за 4 дня в области погибли 3 человека
Паркуетесь в неположенных местах, не жалуйтесь на дороги
В тюрьму на костылях: убегая с места преступления, вор сломал ногу
Выходные «удались»: за четыре дня в области произошло 18 ДТП
Погода в Кирове на неделю с 6 по 10 января
Пострадавшая на Театралке лошадь жива: ей оказывают необходимую помощь
В Омутнинском районе муж до полусмерти избил жену
Пенсионная реформа не щадит никого: кировчанин платил в магазинах чужой банковской картой
В Даровском районе наладили движение через реку Молому