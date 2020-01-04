В Сосновке задержали наркомана, сбежавшего из Татарстана от наказания

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:17:20+03:00

Мужчину объявили в розыск, и нашелся он в Кировской области

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В Вятскополянском районе задержали наркомана, сбежавшего в соседний регион от правосудия. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

Сотрудники Вятскополянского угрозыска узнали о том, что в городе Сосновка скрывается приезжий 34-летний мужчина. Полиция оперативно задержала его и «пробила» по базам. Выяснилось, что гость нашей области объявлен в розыск в Республике Татарстан. На него завели уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Содействовать мужчина отказался, скрываясь от дознания, и в итоге решил спрятаться от суда и следствия в соседнем регионе.

Итог для беглеца оказался немного предсказуем: вятскополянские полицейские сообщили о «находке» инициаторам розыска. Мужчину забрали и увезли обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU