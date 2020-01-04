Кировские катки ежедневно собирают около трех тысяч посетителей

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:50:08+03:00

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В Кирове продолжают работу все общегородские бесплатные катки. Шесть самых популярных ледовых площадок — на Театральной площади и в пяти районах города — открыты для горожан в любое удобное время. По словам территориальных управлений, каждый день их посещают около трех тысяч кировчан. Торговые точки на катках и их освещение работают до тех пор, пока там есть посетители.

Как сообщает департамент городского хозяйства, за ледовыми площадками тщательно следят. Температура шла на повышение в течение первых дней нового года, и, как следствие, на льду образовались неровности и трещины. Замглавы департамента Дмитрий Печенкин рассказал, что подрядчик внимательно следит за состоянием катков и при необходимости проводит работы.

Так, второго января очистили и отполировали катки на Театральной площади, в Вересниках, Нововятском парке ЛПК и на улицах Спасской и Павла Корчагина. В ближайшие дни планируют «пролить» и отполировать ледовую площадку на Северной набережной. Кроме того, продолжают заливать каток вокруг главной елки города.

ИСТОЧНИК KP.RU