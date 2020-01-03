2020-01-03T16:44:45+03:00
Происшествия

Двое кировчан перевели на счет злоумышленников полмиллиона рублей

Преступники представлялись менеджерами банка
Олег ЛЯЛИН
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Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, украли у кировчан более полумиллиона рублей.Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, украли у кировчан более полумиллиона рублей.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Случаи дистанционного хищения средств становятся все более частыми в Кировской области. В пресс-службе УМВД России по Кировской области рассказали, что на днях в городе зафиксированы два подобных преступления. Злоумышленники представляются гражданам сотрудниками службы безопасности банка, чтобы жертва полностью им доверилась.

Так, 48-летнему жителю Кирова позвонил неизвестный, представившись менеджером банка. Он сообщил, что мошенники хотят похитить деньги со счета. Чтобы предотвратить хищение, нужно было установить на телефон программу удаленного доступа, что мужчина и сделал. В результате звонивший, оказавшийся мошенником, через приложение перевел на свой счет деньги кировчанина. Сумма оказалась приличной - украдено 335 тысяч рублей.

Второй инцидент произошел с 69-летней кировчанкой. Только теперь мошенник предложил обманутой пенсионерке передать ему все сбережения «на сохранение». В результате пожилая женщина перевела лжеработнику банка 240 тысяч рублей.

Обоими случаями уже занимаются сотрудники полиции. Возбуждены уголовные дела, личности мошенников устанавливают. УМВД предупреждает: чтобы не потерять все свои сбережения, ни в коем случае не рекомендуется выполнять какие-либо команды или действия, которые вам диктуют люди с неизвестных номеров. Если вам сообщают, что с вашим счетом какие-то проблемы, рекомендуется проверить это в ближайшем отделении вашей кредитно-финансовой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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