Умеет же наш народ веселиться: за 31 декабря и 1 января кировчане совершили 38 преступлений

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:57:05+03:00

Большинство из них - на «алкогольной почве»

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Полицейские Кирова насчитали 38 преступлений с 31 декабря по 1 января включительно. По данным пресс-службы УМВД России по Кировской области, большинство правонарушений - это кражи.

За два праздничных дня жители города совершили два грабежа, 15 краж, три хищения денежных средств дистанционно. Три преступления направлены против жизни и здоровья пострадавших. В ведомстве отметили, что большинство правонарушителей в момент деяний были пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU