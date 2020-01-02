Умеет же наш народ веселиться: за 31 декабря и 1 января кировчане совершили 38 преступлений
Большинство из них - на «алкогольной почве»
Алкоголь стал главной движущей силой всех правонарушений.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские Кирова насчитали 38 преступлений с 31 декабря по 1 января включительно. По данным пресс-службы УМВД России по Кировской области, большинство правонарушений - это кражи.
За два праздничных дня жители города совершили два грабежа, 15 краж, три хищения денежных средств дистанционно. Три преступления направлены против жизни и здоровья пострадавших. В ведомстве отметили, что большинство правонарушителей в момент деяний были пьяны.
ИСТОЧНИК KP.RU