В Кирово-Чепецке пропал 22-летний молодой человек

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:11:12+03:00

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В Кирово-Чепецке разыскивают 22-летнего Владислава Иванова. Последний раз молодого человека видели 29 декабря 2019 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщают УМВД России по Кировской области и поисковый отряд «Лиза Алерт». Владиславу 22 года, рост 168 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза карие. Пропавший был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны, черные ботинки, в черную шапку с синей полоской. С собой у Владислава Иванова была сумка черного цвета.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU