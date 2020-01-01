2020-01-01T15:12:37+03:00
Общество

Более 25 тысяч жителей Кировской области не смогут выехать за границу в новогодние праздники

Такие меры связаны с долгами, которые накопили люди
Анна КРЮКОВА
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Многие из должников вовремя не заплатили алименты. Фото: pixabay.comМногие из должников вовремя не заплатили алименты. Фото: pixabay.com
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В новогодние праздники не смогут отправиться за пределы России 25 тысяч 62 жителя Кировской области. Это связано с тем, что люди накопили долги, и им временно ограничили возможность выезда за границу. Как уточнили в пресс-службе УФССП России по Кировской области, 6077 человек из общего количества должников вовремя не выплатили алименты.

Кировчанам напоминают, что оплатить долги можно по карте или наличными в здании на Московской,57, либо в любых банках или отделениях связи, а также на сайте УФССП России по Кировской области в разделе «Банк данных исполнительных производств» с помощью электронных платежных систем.

Чтобы вернуть возможность выезда за границу после погашения долга, нужно уточнить у судебного пристава-исполнителя свой долговой статус, наличие ограничения на выезд и сроки его отмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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