18 «отпускных» и 650 вышедших по УДО: в Кировской области подвели итоги воспитательной работы с осужденными

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-30T19:05:22+03:00

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УФСИН России по Кировской области подвело итоги уходящего года в сфере «окультуривания» осужденных. 6500 из тех, кто находится в исправительных колониях и СИЗО, приняли участие в спартакиадах, соревнованиях и конкурсах. Всего за уходящий год прошло около 3000 таких мероприятий.

Конкурсы отличались разнообразием: лепка снежных фигур, художественные поделки, православная иконопись, соревнование за звание лучшего отряда осужденных… И многие, многие другие, призванные помочь людям развить и выразить свои способности. Начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Кировской области Эдуард Аюпов утверждает: это проводится не ради развлечения, а для того, чтобы у отбывающих наказание не оставалось времени на дурные мысли.

Осужденные занимаются резьбой по дереву. Фото: УФСИН России по Кировской области

- У нас есть множество примеров, когда осужденный в колонии начинает увлекаться гиревым спортом, освобождается условно-досрочно и уже на свободе продолжает добиваться отличных результатов в спорте, - рассказал Эдуард Аюпов. - И уже больше не возвращается обратно. Или начинает писать иконы, картины - так находит свое место в жизни. Конечно, рецидив случается, но, как показывает статистика, возвращаются люди, которые не участвовали в общественной жизни исправительного учреждения. Основная цель - максимально снизить совершение повторных преступлений. Мы делаем для этого все возможное.

В колониях проходят конкурсы даже на лепку снежных фигур. Фото: УФСИН России по Кировской области

У осужденных, кроме того, налажена и активная спортивная жизнь. На территории колоний проходят футбольные турниры, соревнования по гиревому двоеборью, игры в волейбол, стритбол и другие мероприятия, а также организованы спортивные уголки. В каждом учреждении есть экран соревнований, где показывают лучшие результаты как среди команд, так и в личном первенстве. А на днях среди осужденных прошел всероссийский шахматный турнир.

Недавно для осужденных проводился всероссийский шахматный турнир. Фото: УФСИН России по Кировской области

За активное участие в общественной жизни учреждения, хорошее поведение и труд осужденным положен отпуск — как в колонии, так и вне ее. В этом году «отдохнуть» смогли 18 человек. Более 650 осужденных вышли по УДО — как правило, это передовики и активисты, участвующие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

С отбывающими наказание постоянно ведется воспитательная работа. Этому способствует и труд, и культурно-оздоровительные мероприятия, и общение с родственниками. В УФСИН России по Кировской области уверены: сохранить социализацию и получить рабочую профессию важно для каждого из осужденных, чтобы быстрее восстановиться на воле.

ИСТОЧНИК KP.RU