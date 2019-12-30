Мокрый дождь и сильный ветер: на 31 декабря в Кирове объявили метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-30T15:56:43+03:00

Горожане ощутят на себе все последствия перепада температур

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Последний день уходящего года успеет преподнести горожанам сюрпризы. МЧС России по Кировской области объявило метеопредупреждение на 31 декабря. Кировчан завтра ожидает мокрый снег, местами довольно сильный. Также необходимо остерегаться шквалистого ветра - прогнозируются порывы до 22 м/с.

Напоминаем вам, что в такую погоду рекомендуется соблюдать осторожность на улицах и дорогах. При сильных порывах ветра держитесь подальше от деревьев и легких построек. Водителям следует быть предельно внимательными на трассах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU