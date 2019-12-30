Кировчанин, забивший знакомую молотком, получил девять лет колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-30T18:06:27+03:00

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В Кирове вынесли приговор мужчине, убившему свою знакомую. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

24 декабря 2018 года в Следком поступило сообщение: в Кировской области без вести пропала женщина. В последний раз она выходила на связь с родными 18 декабря. У следователей имелась информация о том, что причина пропажи женщины может быть криминальной. По факту исчезновения возбудили уголовное дело. При тесном сотрудничестве следователей и полиции вскоре удалось найти подозреваемого. Им оказался 39-летний кировчанин, знакомый пропавшей женщины.

Обвиняемый и потерпевшая знали друг друга с лета 2018 года. Со слов мужчины, он помогал пропавшей продать квартиру и дачу, которые та получила в наследство. Квартира долго не продавалась, и кировчанин купил ее сам.

18 декабря они встретились в последний раз, правда, женщина тогда об этом еще не знала. Обвиняемый приехал навестить знакомую, и та попросила свозить ее в пгт. Опарино, чтобы посмотреть дом. По пути, уже в машине, они поссорились. Мужчина съехал на обочину и остановился, чтобы продолжить ругаться. Выяснение отношений закончилось трагично: распаленному ссорой мужчине под руку попался молоток.

Он ударил женщину по голове несколько раз — оружием и кулаками. А после оттащил ее, еще живую, в лес. Там добил ножом, нанеся несколько ударов по шее и телу. После чего скрылся, выбросив орудия преступления и телефон погибшей.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд вынес приговор: девять лет и четыре месяца колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU