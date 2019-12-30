2019-12-30T13:26:39+03:00
Происшествия

Какой будет погода в Кирове на новогодние каникулы 2020?

Температурные качели не остановятся в ближайшую неделю
Анастасия РОМАНОВА
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Погода в ближайшие семь дней не обретет стабильность.Погода в ближайшие семь дней не обретет стабильность.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По информации gismeteo.ru, в понедельник, 30 декабря ожидается переход от холодов к относительному комфорту. С утра прогнозируют -19 градусов, но в течение дня температура поднимется, и к вечеру составит -7.

Последний день уходящего года, вторник, отметится сильным снегопадом и умеренной прохладой — от -5 до -1 градуса.

А вот 1 января вновь отметится падением температуры. Ожидается перепад от -1 ночью к -6 днем. Вечером термометр покажет -9 градусов.

Четверг, 2 января, отметится очередным понижением температуры. Ожидается -8 градусов, легкий снег и незначительный ветер.

С пятницы погода вновь пойдет на повышение — до -5 градусов. А вот выходные обещают стать такими же теплыми, как новогодняя ночь: суббота и воскресенье пройдут под отметкой на термометре в -1 градус. Легкий снег станет бонусом для прогулок.

В общем можно сказать, что обретать стабильность погода не собирается: температурные качели не остановятся в ближайшее время. Но недаром же говорится, что главней всего - погода в доме? Счастливого вам нового года и хороших выходных!

ИСТОЧНИК KP.RU

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