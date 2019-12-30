2019-12-30T13:17:53+03:00
Спорт

«Ледовое побоище»: «Родина» уступила в заключительном матче года

Игра с архангельским «Водником» закончилась со счетом 9:3
Александр МАКАРОВ
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На последних минутах матча зрители увидели разгромный для кировчан счет. Фото: vk.com/hcrodinakirovНа последних минутах матча зрители увидели разгромный для кировчан счет. Фото: vk.com/hcrodinakirov
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В субботу, 28 декабря, кировчане сыграли против архангельского «Водника». Гости открыли счет на седьмой минуте. Первый тайм закончился вничью.

Второй тайм прошел более плачевно для нашей команды. До конца сражения арахангельцы смогли забить в ворота «Родины» еще шесть мячей. Один из них был сделан с 12-метрового штрафного удара. Кировчане смогли ответить только одним голом на 61-й минуте. Матч закончился с разгромным счетом: 9:3 в пользу гостей.

На пресс-конференции после матча главный тренер кировских хоккеистов Денис Половников признал, что команде не хватает физической подготовки. После первого тайма ребята начинают выдыхаться. Он пообещал, что этому уделят пристальное внимание.

Также, Денис Половников поздравил гостей с победой, а кировчан и всех россиян с наступающими праздниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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