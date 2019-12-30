2019-12-30T12:53:16+03:00
Происшествия

Погода на новогоднюю ночь 2020 в Кирове

«Комсомолка» рассказывает, как правильно одеться для праздничных гуляний
Анастасия РОМАНОВА
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Тепло на улице, тепло на душе: кировчан в главную ночь в году ждет мягкая погода.Тепло на улице, тепло на душе: кировчан в главную ночь в году ждет мягкая погода.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Близится самая главная ночь в году, и все будут отмечать ее по-своему. Большинство кировчан по традиции выходят гулять на улицы города, набережные, в парки, скверы и, конечно, на Театральную площадь. И всем, кто собирается активно праздновать, хотелось бы быть готовыми к капризам природы. Мы собрали данные синоптиков сайта gismeteo.ru, чтобы подготовить вас к празднованию новогодней ночи.

31 декабря с самого утра порадует нас сильным снегом и пасмурной погодой. Температура будет в течение дня плавно подниматься с -4 до -1 градуса. Сильных порывов ветра не обещается, так что можно не укутываться по самые уши, но все-таки лучше позаботиться о своем комфорте.

Праздничная полночь начнется с температуры в -1 градус и отсутствия снега. С трех часов ночи начнется легкий снег и продлится до девяти утра. Сам первый день нового года обещает быть спокойным, без осадков. Утром столбик термометра застынет на -6 градусах и будет постепенно падать до -9.

В целом новогодняя ночь обещает быть достаточно теплой по меркам нашего региона. Но самое главное — чтобы тепло было в вашем сердце. Счастливой вам новогодней ночи и веселых праздников!

ИСТОЧНИК KP.RU

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