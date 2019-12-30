Кировских пассажиров проводят в путешествие Дед Мороз и Снегурочка
Сказочные персонажи будут дежурить на железнодорожном вокзале
Пассажиров ждут приятные сюрпризыФото: Николай ХИЖНЯК
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Пассажиров, уезжающих в новогоднюю ночь с кировского вокзала, будут провожать Дед Мороз со Снегурочкой. Как сообщает пресс-служба отделения ГЖД в нашем городе, сказочные персонажи в ночь с 31 декабря на 1 января поздравят новогодних путешественников. Все они получат приятные подарки.
Также начальники поездов по радиосвязи пожелают пассажирам хороших праздников. Детям вручат сладкие сюрпризы.
По всей стране 31 декабря в путешествие на поездах дальнего следования отправятся более 200 тысяч человек. Более 70 тысяч из них встретят Новый год в пути.
ИСТОЧНИК KP.RU