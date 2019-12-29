2019-12-29T17:13:34+03:00
Общество

Кировчане совсем скоро смогут покататься на коньках и на санках

К понедельнику все общегородские катки и ледовые горки должны быть готовы
Анастасия РОМАНОВА
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Сейчас на залитых общегородских катках полируют лед. Фото: admkirov.ruСейчас на залитых общегородских катках полируют лед. Фото: admkirov.ru
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Подготовка Кирова к праздникам входит в свою завершающую фазу. Ночью 27 декабря почти на всех общегородских катках провели финальную проливку. Как сообщает департамент городского хозяйства, осталось лишь отполировать лед на площадках.

В пятницу, 27 декабря, подрядчик обработал каток в Коминтерне. В субботу прошлись по ледовым площадкам на Спасской и в парке ЛПК. Сегодня, 29 декабря, должны полировать лед на Северной набережной и на самом крупном из общегородских катков - в Вересниках.

На Театральной площади почти завершена подготовка катка вокруг елки. Вторая же площадка уже готова, и ее осталось лишь отполировать так же, как остальные. Подрядчик заверил, что это будет сделано в ближайшее время. Департамент городского хозяйства добавил, что к 30 декабря все катки будут полностью готовы, если погода вновь не изменится. Кроме того, заработают точки общепита и проката коньков.

Одновременно с подготовкой катков сейчас проходит проливка ледовых горок. Подрядчики просят кировчан проявить терпение и не кататься с горок там, где лед еще не застыл. Также горожанам сообщают о необходимости соблюдать правила безопасности, размещенные возле каждой из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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