Кировчане совсем скоро смогут покататься на коньках и на санках

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-29T17:13:34+03:00

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Подготовка Кирова к праздникам входит в свою завершающую фазу. Ночью 27 декабря почти на всех общегородских катках провели финальную проливку. Как сообщает департамент городского хозяйства, осталось лишь отполировать лед на площадках.

В пятницу, 27 декабря, подрядчик обработал каток в Коминтерне. В субботу прошлись по ледовым площадкам на Спасской и в парке ЛПК. Сегодня, 29 декабря, должны полировать лед на Северной набережной и на самом крупном из общегородских катков - в Вересниках.

На Театральной площади почти завершена подготовка катка вокруг елки. Вторая же площадка уже готова, и ее осталось лишь отполировать так же, как остальные. Подрядчик заверил, что это будет сделано в ближайшее время. Департамент городского хозяйства добавил, что к 30 декабря все катки будут полностью готовы, если погода вновь не изменится. Кроме того, заработают точки общепита и проката коньков.

Одновременно с подготовкой катков сейчас проходит проливка ледовых горок. Подрядчики просят кировчан проявить терпение и не кататься с горок там, где лед еще не застыл. Также горожанам сообщают о необходимости соблюдать правила безопасности, размещенные возле каждой из них.

ИСТОЧНИК KP.RU