За новогодним ледовым городком будут следить видеокамеры
Театральная площадь готова к встрече Нового года. Все элементы новогоднего городка, по сообщению пресс-службы города Кирова, уже установлены. Подключена иллюминация, работают все световые элементы. Кировчане уже гуляют по главной площади города, фотографируясь и радуясь убранству.
Департаменте городского хозяйства сообщает, что заливка катка вокруг елки на Театральной площади продолжается. Вторая площадка уже готова - осталось лишь отполировать лед.
Кроме того, 28 декабря с площади убрали остатки «стройматериалов» - напротив горки оставались блоки льда. Как пояснил подрядчик, их не убирали, чтобы подремонтировать ледовый городок после оттепели. Сейчас на площади нет ничего лишнего.
Отмечается, что рядом с горками стоят аншлаги, информирующие о правилах безопасности. Всех гостей ледового городка просят не пренебрегать ими. Кроме того, горожанам и гостям города следует беречь новогоднее убранство площади. Все объекты ледового городка охраняются - патрулирование и видеонаблюдение будет вестись круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU