2019-12-29T14:50:27+03:00
Общество

За новогодним ледовым городком будут следить видеокамеры

Подготовка площади к главной ночи в году почти завершена
Анастасия РОМАНОВА
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Обустройство площади к встрече Нового года почти завершено. Фото: admkirov.ruОбустройство площади к встрече Нового года почти завершено. Фото: admkirov.ru
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Театральная площадь готова к встрече Нового года. Все элементы новогоднего городка, по сообщению пресс-службы города Кирова, уже установлены. Подключена иллюминация, работают все световые элементы. Кировчане уже гуляют по главной площади города, фотографируясь и радуясь убранству.

Департаменте городского хозяйства сообщает, что заливка катка вокруг елки на Театральной площади продолжается. Вторая площадка уже готова - осталось лишь отполировать лед.

Кроме того, 28 декабря с площади убрали остатки «стройматериалов» - напротив горки оставались блоки льда. Как пояснил подрядчик, их не убирали, чтобы подремонтировать ледовый городок после оттепели. Сейчас на площади нет ничего лишнего.

Отмечается, что рядом с горками стоят аншлаги, информирующие о правилах безопасности. Всех гостей ледового городка просят не пренебрегать ими. Кроме того, горожанам и гостям города следует беречь новогоднее убранство площади. Все объекты ледового городка охраняются - патрулирование и видеонаблюдение будет вестись круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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