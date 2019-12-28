2019-12-28T13:24:36+03:00
Общество

В Кирове появилась елка из 33 автобусов

«Кировское автотранспортное предприятие» решило необычно поздравить кировчан
Ольга Маковеева
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Идею создания такой инсталляции предложили сами сотрудники предприятия. Фото: admkirov.ruИдею создания такой инсталляции предложили сами сотрудники предприятия. Фото: admkirov.ru
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В Кировском АТП впервые решили поздравить жителей города с Новым годом. И сделали это необычным способом. На территории предприятия создали праздничную инсталляцию. Там «выложили» из автобусов цифры 2020 и символ Нового года – елку.

- Идею создания такой инсталляции предложили сами сотрудники предприятия, - признается руководитель АТП Сергей Волков. – Мы провели тщательный подбор территории, где можно с ювелирной точностью расставить транспортные средства, разработали специальную схему. Для воплощения творческой мысли нам потребовалось 33 автобуса красного цвета. Получается, что нам предстояло собрать, словно пазл, картинку длиной несколько десятков метров.

К мастерству водителей предъявлялись самые высокие требования. И коллектив вновь доказал свой профессионализм. Вечером после работы, когда все автобусы собрались на территории предприятия, в течение двух часов была создана красочная инсталляция.

- Поздравляем горожан с Новым 2020 годом, желаем воплощения в жизнь интересных идей! - сказал Сергей Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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