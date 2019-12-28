В праздничные дни мусор должны вывозить ежедневно

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-28T13:08:41+03:00

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С 28 декабря 2019 года по 13 января 2020 твердые коммунальные отходы в Кирове и районах области будут вывозить ежедневно. Так решили в руководстве АО «Куприт».

По санитарным нормам в холодное время года мусор положено вывозить не реже 1 раза в трое суток. Но в праздники приходится делать это чаще, так как количество отходов значительно увеличивается.

- По выходным и в праздничные дни, когда люди много времени проводят дома, приходят друг к другу в гости, количество мусора возрастает. В связи с этим принято решение перейти в эти дни на ежедневный вывоз. Все необходимые документы уже направлены компаниям-перевозчикам отходов. Мы также просим автомобилистов не оставлять машины у мест накопления отходов, не загораживать проезд спецтехники к площадкам, - пояснил заместитель генерального директора по связям с общественностью Станислав Куршаков.

«Куприт» напоминает, что в соответствии с «Правилами внешнего благоустройства МО г. Кирова» зимой тротуары и проезжая часть во дворах должны быть очищены от снега на всю ширину, а в гололед еще и обработанны противогололедными материалами. Эти правила относятся и к улицам города.

ИСТОЧНИК KP.RU