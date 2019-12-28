2019-12-28T13:08:41+03:00
Общество

В праздничные дни мусор должны вывозить ежедневно

Так решило руководство АО «Куприт»
Ольга Маковеева
Поделиться:
АО «Куприт» приняло решение перейти в эти дни на ежедневный вывоз.АО «Куприт» приняло решение перейти в эти дни на ежедневный вывоз.Фото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:

С 28 декабря 2019 года по 13 января 2020 твердые коммунальные отходы в Кирове и районах области будут вывозить ежедневно. Так решили в руководстве АО «Куприт».

По санитарным нормам в холодное время года мусор положено вывозить не реже 1 раза в трое суток. Но в праздники приходится делать это чаще, так как количество отходов значительно увеличивается.

- По выходным и в праздничные дни, когда люди много времени проводят дома, приходят друг к другу в гости, количество мусора возрастает. В связи с этим принято решение перейти в эти дни на ежедневный вывоз. Все необходимые документы уже направлены компаниям-перевозчикам отходов. Мы также просим автомобилистов не оставлять машины у мест накопления отходов, не загораживать проезд спецтехники к площадкам, - пояснил заместитель генерального директора по связям с общественностью Станислав Куршаков.

«Куприт» напоминает, что в соответствии с «Правилами внешнего благоустройства МО г. Кирова» зимой тротуары и проезжая часть во дворах должны быть очищены от снега на всю ширину, а в гололед еще и обработанны противогололедными материалами. Эти правила относятся и к улицам города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Колокольчик» не звонит: Директора детского оздоровительного лагеря в Омутнинске осудят
Житель Вятских Полян участвовал в передаче «Давай поженимся»
В первый день нового года кировчане выйдут на забег в поддержку своих обещаний
В Кирове появилась елка из 33 автобусов
Кировские УК наказали за плохую уборку снега с крыш
В праздничные дни мусор должны вывозить ежедневно
Зимнюю сказку для взрослых и малышей покажут в кировском ТЮЗе
«Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной…»
«Вторжение» началось с Кирова
Четыре катка Кирова организуют прокат коньков
Обидчивый житель Песковки поджег дом женщины, сделавшей ему замечание
Празднующих новогоднюю ночь на Театральной площади будут досматривать
В новогоднюю ночь кировчане смогут уехать домой на автобусах и троллейбусах
В новогоднюю ночь гуляния для кировчан организуют в трех районах