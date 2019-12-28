Празднующих новогоднюю ночь на Театральной площади будут досматривать

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-28T12:12:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В главную ночь в году сотрудники полиции будут следить за порядком тщательнее обычного. Как сообщает УМВД России по Кировской области, сотрудники полиции обследуют со служебными собаками все места гуляний и возьмут их под охрану. Также на местах проведения мероприятий обеспечат пропускной режим и заблокируют проезд.

Особое внимание уделят Театральной площади. На площадь будет открыто четыре входа - по два с улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса. Всех, кто собирается праздновать на главной площади, будут досматривать. Запрещено проносить алкоголь, напитки в стеклянной таре и пиротехнику.

Всего в новогоднюю ночь будут охранять общественное спокойствие более полутора тысяч полицейских. Также к ним присоединятся сотрудники Росгвардии, около 400 народных дружинников и 30 казаков.

Сотрудники полиции рекомендуют с осторожностью употреблять алкоголь и покупать его только в проверенных магазинах. Также горожан просят соблюдать меры безопасности при обращении с пиротехникой. При обнаружении подозрительных и бесхозных предметов необходимо сообщить об этом полицейским или организатору мероприятия. Кировчанам рекомендуют держать при себе ценные вещи и стараться избегать конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU