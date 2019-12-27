2019-12-27T19:46:09+03:00
Экономика

ФАС: бензин в Кировской области подорожал не выше уровня инфляции

В антимонопольной службе рассказали, как изменились цены на топливо за год
Александр МАКАРОВ
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Марина Никонова рассказала, что за год резких скачков цен на горючее не былоМарина Никонова рассказала, что за год резких скачков цен на горючее не былоФото: Александр МАКАРОВ
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26 декабря в управлении ФАС по Кировской области прошел традиционный брифинг об изменении цен за прошедший год. Коснулись и больной для автомобилистов темы - стоимости топлива. Марина Никонова, руководитель федеральной антимонопольной службы в Кирове рассказала, что ведомство регулярно проводит мониторинг цен на бензин. За год резких скачков не зафиксировано.

В 2017-2018 годах стоимость горючего увеличилась почти на 10%. Это происходило по разным причинам: новые акцизы и НДС, высокая стоимость нефти на мировом рынке. Власти РФ приняли меры по сдерживанию.

- Правительство смогло договориться с нефтяными компаниями и сдержать рост цен в пределах инфляции, - поясняет Мария Никонова. - В текущем году она составила 4,6%. Все соглашения были выдержаны, но в 2020 году договоренности заканчиваются. Прогноз давать пока рано. Рост во многом зависит от стоимости нефти на мировом рынке.

С начала 2019 года у «Лукойла» цена на 92-й и 95-й бензин выросла на 2,3% и в декабре составила 43,02 и 46,26 рубля соответственно. Дизтопливо стало дороже на 2,1%, стоимость выросла до 48,30 рубля.

«Чепецкнефтепродукт» в течении года поднял на своих заправках цену бензина «Евро-92» до 42,90 рубля, на 95-й до 45,60 рубля. Рост составил 4,6% и 3,6%. А вот на солярку цена упала на 2,7% и 1 декабря составила 48,20 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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