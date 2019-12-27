2019-12-27T12:00:00+03:00
Происшествия

В Кировской области за минувшие сутки три человека погибли в пожарах

Всего за прошедший четверг произошло четыре возгорания
Анастасия РОМАНОВА
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В загоревшемся доме в Белорецке нашли тела молодого человека и его матери. Фото: 43.mchs.gov.ruВ загоревшемся доме в Белорецке нашли тела молодого человека и его матери. Фото: 43.mchs.gov.ru
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Кировскую область охватили пожары. За минувшие сутки в регионе произошло два ЧП, в которых погибли люди. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

26 декабря вспыхнул один из нежилых домов на улице Первомайской поселка Арбаж. Пожар начался в одном из помещений, и в итоге постройка сгорела полностью. В огне погиб 57-летний мужчина.

Еще один смертельный пожар произошел в поселке Белорецк Омутнинского района. Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, в 18.44 поступила информация о возгорании в двухквартирном жилом доме. Спасатели в ходе тушения нашли тела 18-летнего молодого человека и его матери, 51-летней женщины. Погибшие жили в загоревшемся доме.

Всего за минувшие сутки, по данным регионального ГУ МЧС, в области произошло четыре пожара.

Сейчас Следственный комитет области проводит проверку по смертельным случаям. Следователи не исключают, что пожары могли стать результатом нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем. Назначены экспертизы для проверки причин возгорания и смерти людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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