Кировчанин перевел 45 тысяч рублей за несуществующий товар

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-26T17:35:36+03:00

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В июне 2019 года житель г. Кирова увидел на сайте «Авито» объявление о продаже двигателя к автомобилю. Оно было размещено в городе Самаре.

Кировчанин договорился с продавцом о покупке и перевел ему деньги в сумме 45000 руб. Но, как выяснилось в ходе расследования, он попался на удочку мошенника. У продавца с самого начала было намерение нажиться за счет обмана незадачливого покупателя. И после получения денег на контакт он больше не выходил.

Прокуратура Октябрьского района г. Кирова вынесла обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения в отношении обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

ВАЖНО

Если деньги уже отправлены и понимаешь, что попался на обман, надо бежать в ближайшее отделение полиции. Там нужно написать заявление и ответить на вопросы сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU