Кировчанин решил сделать себе подарок на день рождения и сел на девять месяцев

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-26T16:42:52+03:00

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В Кирове осудили 19-летнего местного жителя за кражу. Молодой человек хотел сделать себе подарок на день рождения за чужой счет. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района.

В один из сентябрьских дней кировчанин решил отпраздновать свой день рождения так, чтобы ни копейки на это не потратить. И решил для этого украсть три комплекта колпаков для автомобильных дисков. Почему молодой человек выбрал именно такой способ - неизвестно. Зато известно, что перед исполнением своей задумки он изучил спрос на объект своего желания и даже договорился с предполагаемыми покупателями.

Свой план предприимчивый молодой человек привел в исполнение поздней ночью в одном из кировских дворов. Не учел он только одного - наличия камер видеонаблюдения. По ним и вычислили и незадачливого воришку, и покупателя. Последний, кстати, даже не подозревал о криминальном происхождении товара.

В общем и целом юный предприниматель нанес троим людям материальный ущерб на общую сумму чуть более 11 тысяч рублей. Причем сам он продал краденое почти в четыре раза дешевле. Один комплект колпаков изъяли, два других так и не нашли.

Кировчанин раскаялся и признал вину, и даже выплатил частичную компенсацию потерпевшим. Однако избежать наказания ему все равно не удалось - как выяснилось, этот случай был уже не первым в практике молодого человека. К тому же ранее он не отбывал свое наказание, зато на сей раз поплатился сполна: день рождения он отметил на девять месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU