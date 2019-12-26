Иски почти на 21 млн рублей предъявили «ККС» к МУП «Водоканал»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-26T15:20:49+03:00

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За два дня – 18 и 19 декабря «Кировские коммунальные системы» подали в Арбитражный суд сразу семь исков. «ККС» пытается взыскать с МУП «Водоканал» долги за оказанные услуги, а также задолженности по неким договорам поставки. Общая сумма исков – почти 21 млн рублей. Слушания по ним начнутся в следующем году.

Дело в том, что до 1 августа поставщиком услуг по транспортировке сточных вод и холодной воды были «ККС». Но затем городские власти решили отказаться от услуг компании в пользу муниципального «Водоканала». «Кировские коммунальные системы» не скрывали, что не хотят лишаться сетей водоснабжения и предлагали заключить концессию, но администрация города отказалась.

После смены поставщика в суд обращался и «Водоканал». Например, в июне этого года МУП подавал в арбитражный суд иск с требованием взыскать с ККС 6,7 млн рублей за транспортировку воды.

ИСТОЧНИК KP.RU