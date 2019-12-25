2019-12-25T17:17:46+03:00
Общество

Для некоторых кировчан подешевел проезд в общественном транспорте

Владельцы карт системы «Visa» стали ездить за 19 рублей
Александр МАКАРОВ
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Акция началась 23 декабря 2019 года.Акция началась 23 декабря 2019 года.Фото: Валентина РОГАЧЕВА
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На днях в соцсетях кировчане рассказали, что с некоторых пассажиров, при оплате проезда банковской картой, снимают денег меньше, чем обычно. При этом, на чеке значится обычная цена в 22 рубля, а списывалось по 19 рублей. Жители города решили, что это какой-то сбой в системе «Умный проезд», которая запустилась на прошлой неделе.

Но как выяснилось, запущена специальная акция «Проезд дешевле - с картой Visa». Скидку получают держатели карт с этой платежной системой. Акция началась 23 декабря 2019 года и продлится в ближайшие месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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