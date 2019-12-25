2019-12-25T13:17:54+03:00
Происшествия

«Цепная реакция»: В Кирове друг за другом столкнулись три автомобиля

В аварии пострадала одна пассажирка
Олег ЛЯЛИН
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Из трех столкнувшихся машин получился «автопоезд». Фото: vk.com/gibdd44Из трех столкнувшихся машин получился «автопоезд». Фото: vk.com/gibdd44
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24 декабря в 19.30 на улице Проезжая, у дома №19 произошло тройное ДТП. Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции по Кировской области, инициатором аварии стал 45-летний мужчина. Его «Нива» въехала в остановившуюся впереди «Ладу Приору». Легковушку от толчка отбросило на «Тайоту Короллу», которая стояла впереди. Получилось так, что «Приору» зажало между двумя автомобилями. В результате аварии пострадала пассажирка «среднего звена» цепочки. 22-летней девушке госпитализация не понадобилась.

В этот же день около 16.00 на улице Московской женщина-водитель «Рено Каптюр» сбила 10-летнего мальчика. Он также пострадал, но травмы были незначительными.

ГИБДД Кировской области предупреждает, что водители и пешеходы должны обязательно следовать всем правилам дорожного движения. Для того, чтобы водители смогли увидеть пешехода в темное время суток, вторым рекомендуется носить на своей одежде светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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