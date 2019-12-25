Укравшую из магазина коньяк кировчанку нашли с полуопустошенной бутылкой

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-25T11:26:13+03:00

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На днях, на сигнал тревожной кнопки, в один из продуктовых магазинов на Улице Профсоюзной приехали сотрудники вневедомственной охраны. Сотрудник магазина рассказал группе задержания, что одна покупательница схватила с прилавка бутылку с коньяком и выбежала на улицу, скрывшись. В пресс-службе военного ведомства подтвердили случай кражи, а также рассказали, что товар был похищен около 16.00.

Бойцы Росгвардии попросили у продавца описать женщину. После получения примет приступили к розыску. Поиски не заставили себя долго ждать. Вскоре схожую по приметам девушку 28 лет нашли на улице Карла Маркса. С собой у подозреваемой был тот самый коньяк. Правда, бутылка была уже наполовину опустошена. Воришку сотрудники Росгвардии передали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU