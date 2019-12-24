В «Куприте» назначили нового гендиректора

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-24T12:45:59+03:00

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Во вторник, 24 декабря, в «Куприте» сообщили о новом генеральном директоре. Теперь возглавлять компанию будет Рустем Хамидуллин. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального оператора по обращению с отходами.

Сообщается, что Рустем Хамидуллин родился в городе Лениногорск Республики Татарстан. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Является кандидатом экономических наук.

С 2005 по 2018 год он занимал руководящие должности в крупных компаниях нефтяной отрасли, девелопмента и торговли с оборотом от 500 млн до 30 млрд рублей. Затем с 2018 по 2019 годы Рустем Маратович занимался разработкой и реализацией финансовой политики компании «Куприт» и «Автотранспортного предприятия».

Кроме того, с июля по ноябрь 2019 года он был внештатным советником министра окружающей среды Кировской области, работал над корректировкой территориальной схемы обращения с отходами. В ноябре 2019 года Рустем Хамидуллин стал заместителем гендиректора «Куприта» по экономике и финансам.

ИСТОЧНИК KP.RU