2019-12-23T18:55:47+03:00
Происшествия

В Фаленках гостеприимного хозяина насмерть забили табуретом

Подозреваемый сам позвонил в полицию, осознав, что натворил
Анастасия РОМАНОВА
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Мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.Мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Фаленском районе задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

19 декабря из полиции поступило сообщение: в одной из квартир в Фаленках нашли тело 42-летнего местного жителя, хозяина квартиры, с травмами на теле и голове. Как установило следствие, в тот день к мужчине пришли в гости его знакомые, устроив застолье. В какой-то момент между двумя знакомыми вспыхнула ссора, в пылу которой 34-летний гость избил хозяина квартиры. Однако кулаками дело не ограничилось - в ход пошли стул и табурет, подвернувшиеся под руку.

Хозяин квартиры скончался спустя некоторое время. Подозреваемый, поняв, что мужчина мертв, сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Его задержали, изъяв также из квартиры орудия преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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