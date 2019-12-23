Замерзал в сугробе в 40 километрах от дома: в Слободском спасли 66-летнего пенсионера
В Слободском полицейские заметили пенсионера, лежащего в сугробе. Мужчина замерзал и уже почти не мог разговаривать. Сотрудники полиции доставили его в отел, где накормили и напоили горячим чаем.
Как уточнили в пресс-службе УМВД по Кировской области, пенсионер смог назвать только свою фамилию. С собой у пожилого мужчины не было ни документов, ни телефона. Кроме того, спасенный был уверен, что сейчас находится в Пермском крае.
Полицейским удалось выяснить, что они нашли без вести пропавшего. Мужчину объявили в розыск его родные. Как оказалось, пенсионер ушел из дома в Кирове днем 14 декабря. Кроме того, по словам родственников, кировчан дезориентирован.
Сотрудники полиции вызвали в отдел «скорую помощь». Медики решили, что пенсионеру необходима госпитализация. Родственникам горожанина сообщили, что он нашелся.
ИСТОЧНИК KP.RU