2019-12-23T14:42:28+03:00
Общество

Замерзал в сугробе в 40 километрах от дома: в Слободском спасли 66-летнего пенсионера

Мужчину разыскивали родственники
Анна КРЮКОВА
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Мужчину с 14 декабря разыскивали родные. Фото: pixabay.comМужчину с 14 декабря разыскивали родные. Фото: pixabay.com
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В Слободском полицейские заметили пенсионера, лежащего в сугробе. Мужчина замерзал и уже почти не мог разговаривать. Сотрудники полиции доставили его в отел, где накормили и напоили горячим чаем.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Кировской области, пенсионер смог назвать только свою фамилию. С собой у пожилого мужчины не было ни документов, ни телефона. Кроме того, спасенный был уверен, что сейчас находится в Пермском крае.

Полицейским удалось выяснить, что они нашли без вести пропавшего. Мужчину объявили в розыск его родные. Как оказалось, пенсионер ушел из дома в Кирове днем 14 декабря. Кроме того, по словам родственников, кировчан дезориентирован.

Сотрудники полиции вызвали в отдел «скорую помощь». Медики решили, что пенсионеру необходима госпитализация. Родственникам горожанина сообщили, что он нашелся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Замерзал в сугробе в 40 километрах от дома: в Слободском спасли 66-летнего пенсионера
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