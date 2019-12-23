2019-12-23T11:19:58+03:00
Происшествия

Отомстил за поврежденное авто: в Кировской области мужчину осудили за драку

Его наказали на три с половиной года тюрьмы
Александр МАКАРОВ
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Мужчина не согласился с приговором и пытался его обжаловатьМужчина не согласился с приговором и пытался его обжаловатьФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Вятских Полянах суд огласил приговор местному жителю. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщает областная прокуратора.

Конфликт между двумя мужчинами произошел 18 октября 2018 года. Причиной послужил поврежденный автомобиль осужденного, который якобы «зацепил» потерпевший. Выясняя отношения, 36-летний драчун ударил второго мужчину ногой в спину, после чего нанес несколько ударов по голове.

Суд признал жителя Вятских Полян виновным и наказал его на три с половиной года колонии. Осужденный пытался обжаловать приговор, но апелляцию отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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