Отомстил за поврежденное авто: в Кировской области мужчину осудили за драку
В Вятских Полянах суд огласил приговор местному жителю. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщает областная прокуратора.
Конфликт между двумя мужчинами произошел 18 октября 2018 года. Причиной послужил поврежденный автомобиль осужденного, который якобы «зацепил» потерпевший. Выясняя отношения, 36-летний драчун ударил второго мужчину ногой в спину, после чего нанес несколько ударов по голове.
Суд признал жителя Вятских Полян виновным и наказал его на три с половиной года колонии. Осужденный пытался обжаловать приговор, но апелляцию отклонили.
ИСТОЧНИК KP.RU